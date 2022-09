L’Escale Waremme méritait bien mieux

Face à une équipe que beaucoup présentent comme étant l’ogre du championnat, les Wawas savaient leur tâche compliquée. Mais les jeunes gars de Damien Moor étaient bien décidés à vendre chèrement leur peau. Comme l’illustre par exemple cette égalisation du score de Dethier après une ouverture du score visiteuse. Jusqu’à la mi-temps, les deux blocs vont se rendre coup pour coup dans un match très équilibré. C’est finalement au retour des vestiaires que le match va tourner en faveur de Libramontois plus concrets dans le rectangle adverse là où les locaux se heurtent au gardien ou aux montants de son but. Waremme est finalement battu lourdement. Un marquoir qui ne représente pas vraiment la physionomie du match. "Le score est décevant et largement forcé. Libramont a fait parler son expérience en seconde période, là où notre fougue n’a pas été récompensée" pointait Damien Moor.