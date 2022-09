Kevin Aerts: « On est soulagés »

Constat quelque peu différent dans les rangs hesbignons avec la victoire face à Ougrée la semaine dernière. "Ça nous a fait le plus grand bien. On est soulagé, je sens l’équipe en pleine confiance, note le gardien, qui a encaissé le tout premier but de sa saison dimanche dernier. J’étais vraiment frustré. Je ne peux jamais prendre ce but, d’autant que je crie cinq fois avant la phase. On en a rigolé à la fin mais si c’est 0-0, cela ne peut jamais arriver. Physiquement ? Je vais mieux, même si je ne suis pas encore à 100%."

Actuellement deuxièmes avec un 15 sur 21, les Geerois ne s’emballent pas. "L’objectif reste toujours le maintien, confirme Kevin Aerts. On veut prendre un maximum de points le plus vite possible pour ne pas stresser en fin de saison."

Un succès face à l’UCE permettrait d’ailleurs à Geer de poursuivre sur leur bonne dynamique.

Arbitre: Grégory Mager.

GEER: Aerts, Georges, Vigil Bajo, Henquet, Grosdent, Messina, Bekaert, Fadda, Philippe, Cokgezen, Marcuccio, Vervoot, Vandenbosch, Coulon, Delvaux. Bouhriss est blessé.