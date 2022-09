Un point peut-être problématique au moment de se rendre chez le leader invaincu de la série qui a sorti la P1 de Henri-Chapelle de la Coupe samedi. "Cela fait quelques semaines que nos entraînements sont plus durs et intensifs donc je pense que cela ne changera pas notre dynamique retrouvée, nous confiait Jordan Corvers. On sait que ce n’est jamais évident de gagner dans la salle de Saint-Louis. Chaque année, ils alignent des équipes compétitives en y injectant plusieurs jeunes. On est donc prêt à aborder un match avec beaucoup d’intensité. Nous avons retrouvé notre niveau de jeu contre Dison avec notre vraie défense collective. Si on veut gagner, il faut reproduire cette défense. "