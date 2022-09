Haneffe ne peut pas perdre à Belleflamme

Après une semaine de repos, le RBC Haneffe reprend le chemin d’un championnat qu’il n’a pas encore réellement lancé. En effet, ayant redressé le tir après une défaite inaugurale, le groupe de Renaud Leclercqs a concédé une 2e défaite interpellante et dangereuse pour la dynamique de l’équipe. Un groupe qui voulait jouer le haut du panier… et qui ne peut plus rater une seule occasion d’enfin prendre confiance. "Tout le monde connaît l’importance de la rencontre de ce soir, assure le coach. Face à un adversaire sans victoire, un succès nous permettrait de revenir à l’équilibre et d’être dans une bonne dynamique. Un revers et tout se compliquerait. On serait rejoint au classement et ce serait à nouveau la perspective de jouer une saison en 2e partie de classement, ce que personne ne veut. On doit impérativement nous imposer, il n’y a pas d’alternative. "