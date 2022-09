Flémalle va devoir (ré)apprendre à défendre

Et c’est peut-être bien là que le match de ses joueurs s’est joué. "Après, nous perdons le fil de la rencontre. Même offensivement, nous avons manqué de détermination dans le dernier geste." Les Bruxellois n’en demandaient pas tant et réalisent un cavalier seul au second acte.

Après un nul et une victoire, Ribeaucourt et consorts connaissent donc leur première défaite en championnat. "Le début de saison est encourageant mais reste compliqué car nous n’avons pas beaucoup de rythme. Avec la Coupe, les adversaires bye, la salle de Grâce-Hollogne indisponible, nous n’allons pas savoir enchaîner beaucoup de rencontres." Et pourtant, ses troupes en auraient sans doute bien besoin pour développer des automatismes essentiels à l’atteinte des objectifs flémallois.

FLÉMALLE: Creppe, Schneider (1), Pousset (1), Bauduin (1), Ribeaucourt (2), Canor, Piccoli, Hoven.