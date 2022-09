Faute de gagner, Huy progresse et s’amuse

Pas démotivée, la bande à Uran Murtezi va revenir au score et même tenter de dominer davantage son adversaire. "À domicile, nous voulions aller chercher cette victoire. Donc, nous avons continué de pousser vers l’avant " expliquait le frère de Liridon. Une tactique qui, au bout d’une action rocambolesque, ne paiera pas. "Nous héritons d’un coup-franc. Nous pensions que la frappe était rentrée et que nous venions donc de marquer mais l’arbitre n’a pas bronché. Sur le contre, on encaisse. Avec deux minutes restantes, ça complique les choses et on encaissera encore sur une reconversion offensive de l’adversaire" détaillait le coach hutois.

Un match qui met donc en avant les capacités d’un groupe mais également ses lacunes. "Le plus important pour l’instant reste le contenu et le plaisir. Et je peux vous assurer qu’en tant que coach, je m’amuse énormément actuellement " tenait à souligner Flamur Vitija. Car, et on aurait tendance à l’oublier, le groupe est jeune et très inexpérimenté. "Je leur ai dit que l’objectif, c’était de jouer le haut de tableau la saison prochaine. Cette année, plusieurs éléments n’ont pas encore réellement le niveau pour le futsal national. Il y a un peu trop de disparités dans la condition physique des joueurs également" expliquait l’entraîneur. Mais l’Inter Huy compte bien rester fidèle à sa philosophie avant tout formatrice. "Chaque année, nous sortons des joueurs méconnus que d’autres clubs viennent ensuite s’arracher et je suis sûr que ce sera encore le cas " se projetait, non sans fierté, celui qui est également responsable de la formation au sein du club. Plaisir et avenir, c’est certain, l’Inter Huy ne vit pas si mal que ça.

INTER HUY: Bernard, Bruneau, Ticoura, Murtezi, Belinga, L. Vitija, Ibrahimi, Ramadani, Id (1), A. Miftari (1), Mimboé, E. Miftari, Bajrami (1), Mariampillai.