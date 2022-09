Dimanche de derby festif à Xhoris

C’est toutefois sur l’emblématique terrain en herbe que la rencontre se déroulera et celui-ci sera, à n’en pas douter, ceinturé par de nombreux spectateurs. "Nous devrions en effet enregistrer notre meilleure recette de la saison, embraye Claudy Counerotte. Combien de spectateurs j’espère ? C’est difficile à dire, peut-être deux cents personnes. À notre noyau de fidèles supporters vont s’ajouter nos dix équipes de jeunes et les parents de ceux-ci, les sympathisants de l’équipe adverse et quelques curieux."

C’est que Xhoris a mis les petits plats dans les grands. Après le repas de midi auquel une centaine de convives participera, le club présentera ses jeunes sur le coup de 13h45 et ceux-ci accompagneront ensuite les joueurs à 15h lors de leur montée sur le terrain. Et là, l’ambiance risque de monter d’un cran. "Xhoris compte de fervents supporters qui font partie de l’ADN du club. Ils jouent leur rôle au bord du terrain. Ferrières n’a pas cet ADN", explique Raymond Maréchal.

Et l’administrateur délégué du cercle ferrusien de se pencher sur l’enjeu de la partie. "On se rend compte depuis le début du championnat qu’il faut aller au charbon chaque dimanche et on ne s’attend pas à ce que cela soit autrement dimanche face à un adversaire qui est une référence en P2. Pour moi, les deux équipes ont le potentiel pour l’emporter."

Ferrières a toutefois davantage que son adversaire l’obligation de gagner vu les cinq points de retard qu’il accuse sur le leader. "Je ne vois pas cela de la même manière. Nous sommes en début de saison et nous sommes en phase avec nos objectifs. Restons sereins", ponctue Raymond Maréchal.

Du côté de Xhoris, le discours est clair. "Ferrières est évidemment le grand favori de la rencontre vu les ambitions qu’il nourrit et le statut des joueurs qui composent son noyau, assène le président xhorisien. Mais je ne doute pas que nos joueurs auront à cœur d’essayer de déjouer ce pronostic."