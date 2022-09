Crisnée retrouve le goût du cyclisme

Ainsi, après Aubel, Lontzen, les Plénesses, Sprimont et Jemeppe, les jeunes pousses de la région auront l’occasion de se frotter à l’épreuve organisée par le Team Cycliste de Hesbaye en collaboration avec la Commune. "Il y a toujours eu une manche hesbignonne, à Hannut, Crsas-Avernas… Et là, on cherchait un endroit un peu différent. Comme je suis conseiller communal à Crisnée, c’était tout trouvé, précise Benoît Squelin. C’est une première pour la commune d’accueillir une course pour enfants. Cela doit bien faire 25 ans qu’il n’y a plus eu une telle organisation dédiée au cyclisme à Crisnée."

Ainsi, dès 11 heures, les U8 et U9 s’élanceront pour deux tours d’un parcours long de 2.5km. Un tracé qu’il faudra boucler quatre fois pour les U10 et U11, cinq fois pour les U12, à huit reprises pour les U13, dix fois pour les U14 et 13 fois pour les U15. Les U17, qui démarreront à 16h30 partiront, eux, pour 64km (NDLR: 16 boucles de 4km). "Et c’est un parcours tout de même assez vallonné, exigeant, dans la campagne, complète le secrétaire du TCH. On n’attend pas loin de cent participants pour les plus petites catégories et une soixantaine pour les cadets. Cera une vraie fête du cyclisme avec des gens qui viennent de la province mais aussi d’ailleurs, ça brasse assez large. "

Et c’est aussi l’occasion de voir s’affronter, et surtout s’amuser, les jeunes pousses d’une discipline qui a le vent en poupe. "Le club reprend vraiment bien, on a des inscriptions de toutes parts suite aux bons résultats des Belges. Et ce, après une période Covid compliquée, savoure Benoît Squelin. Et puis, nous accueillons également pas mal de filles. C’est quelque chose sur lequel on insiste, on veut vraiment leur donner une place."

À elles maintenant de trouver la leur dans les pelotons qui défileront sur les routes hesbignonnes ce dimanche !