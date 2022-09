Comblain signe un super 2 sur 2 après un succès contre Sprimont

Mais ce fut pourtant encore le cas. Car, durant la première période, les locaux allaient encore dominer la rencontre de la tête et des épaules. Imposant une défense de fer, une intensité exceptionnelle et avec une adresse immédiatement au rendez-vous, les Comblinois mettaient fin à tout suspense dès les premières minutes. Les 5 premiers points étant marqués par L’hoest (10 sur le premier quart), tout débutait à merveille même si les visiteurs résistaient 10 minutes (26-21). Goémé prenait le relais puis Darmont enfilait 3 bombes dans un 2e quart à sens unique avec une domination des 2 côtés du terrain. 65-38, le marquoir était sans appel au moment de rejoindre les vestiaires et on s’orientait vers une 2e victoire impressionnante à domicile.

Et si les visiteurs tentaient de réagir au sortir des vestiaires, à peine arrivaient-ils à équilibrer les échanges. L’écart allait ensuite passer les 30 unités (86-53). Il ne restait plus qu’à fixer les chiffres, L’hoest se chargeant de mettre le 100e.