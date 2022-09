Comblain-Sprimont: 106-73

La salle de Comblain était en fusion, ce vendredi soir, pour un derby des Carrières très attendu. Une rencontre que les troupes de Ludovic Humblet ne voulaient pas louper après leur magnifique départ d’il y a deux semaines et avant de se rendre, cette semaine, à Lommel en coupe de Belgique. Il y a un an, Comblain avait donné une leçon aux Sprimontois dans cette même salle. Avec leur effectif renforcé, les visiteurs étaient déterminés à ne plus vivre une telle mésaventure.

Mais ce fut pourtant encore le cas. Car, durant la première période, les locaux allaient encore dominer la rencontre de la tête et des épaules. Imposant une défense de fer, une intensité exceptionnelle et avec une adresse immédiatement au rendez-vous, les Comblinois mettaient fin à tout suspense dès les premières minutes. Les 5 premiers points étant marqués par L’hoest (10 sur le premier quart), tout débutait à merveille même si les visiteurs résistaient 10 minutes (26-21). Goémé prenait le relais puis Darmont enfilait 3 bombes dans un 2e quart à sens unique avec une domination des 2 côtés du terrain. 65-38, le marquoir était sans appel au moment de rejoindre les vestiaires et on s’orientait vers une 2e victoire impressionnante à domicile.

Et si les visiteurs tentaient de réagir au sortir des vestiaires, à peine arrivaient-ils à équilibrer les échanges. L’écart allait ensuite passer les 30 unités (86-53). Il ne restait plus qu’à fixer les chiffres, L’hoest se chargeant de mettre le 100e.

Provinciale 1

Belleflamme-Haneffe: 59-62

Ce vendredi, en prenant la direction de la salle liégeoise, tout le RBC Haneffe était conscient de l’importance de cette 4e rencontre de championnat. En se rendant chez une jeune équipe, novice à ce niveau, sans la moindre victoire, il fallait impérativement revenir avec la victoire pour ne pas déjà se retrouver en mauvaise posture. Et si le coach Leclercqs avait insisté sur l’importance de directement mettre de l’impact physique dans cette rencontre, ce sont les locaux qui débutaient parfaitement avec un 20-10 inquiétant.

Dans leurs rotations, les Haneffois trouvaient d’abord plus d’impact offensif (26-18 à la 15e) avant de cumuler avec une défense de fer permettant de passer devant à 26-31 (19e). En même si les Liégeois terminaient forts, les Templiers viraient tête à 30-32. Et les Hesbignons recommençaient bien (30-38), continuant à être performants des deux côtés du terrain. 32-47 à la 27e, la rencontre virait à la démonstration, les Haneffois n’encaissant plus rien et prenant de plus en plus confiance.

Et si les locaux tentaient leur va-tout pour revenir avant le dernier quart à 41-53 et grapiller leur retard, Haneffe allait tenir le cap pour arracher cette 2e victoire si importante lui permettant de se positionner dans la première partie du classement et de déjà faire le break avec plusieurs équipes.

Hannut-La Villersoise: 76-70

Ce premier Hannut – La Villersoise de l’histoire au sein de l’élite provinciale semblait disproportionné sur papier. Les troupes de Michel Bisschop, qui pouvaient compter sur le retour de De Liamchine, restaient sur un parcours sans-faute avec trois succès en autant de rencontres alors que les Villersois, en proie à des problèmes d’effectif, n’avaient toujours pas goûté aux joies de la victoire.

Pourtant, comme lors de sa dernière sortie à Welkenraedt, Hannut allait être cueilli à froid d’entrée de jeu par La Villersoise (0-9). Bien que privées de Vercauteren, les ouailles de Damien Deblond entament les débats sur les chapeaux de roues et dominent la bataille du rebond notamment grâce à un très bon Lussadissu. En face, Hannut tente de résister comme il peut. À la pause, les Verts sont pourtant menés de cinq unités (35-40).

Au retour des vestiaires, sans doute touchés dans leur orgueil, les locaux reviennent avec de meilleures intentions. Même si Hannut loupe plusieurs lancers francs, ils inscriront plusieurs paniers très importants pour recoller au score. Si Krala a rapidement été sorti pour cinq fautes, La Villersoise repasse devant et prend même quelques unités d’avance avant le dernier quart. Dix dernières minutes qui seront à l’avantage des Hannutois qui gèrent la fin de rencontre. La bande à Michel Bisschop s’impose et poursuit son très beau sans-faute en P1. Pour La Villersoise, la crise s’installe…

Q T : 17-21, 18-19, 20-18, 21-12

HANNUT : De Liamchine, Bielen, Bisshop, Stemgee, Lambert, Declercq, Goffin, Dibenedetto, Fauchet, Humblet.

LA VILLEROISE: Rappe, Krala, Vercruysse, Qiu, Bremer, Lussadissu, Rousseaux, Servaix, Aldeghi.