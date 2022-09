Hamoir: sans Tietcheu

Pour affronter Solières, Tietcheu (2/2) reste suspendu. Doneux et Impagnatiello sont encore incertains. Le reste du noyau est totalement mobilisable.

Solières: probable déchirure pour Verbist

Pour leur second derby de rang face à Hamoir, les Soliérois devront se déplacer sans Verbist à Hamoir. "Il souffre certainement d’une déchirure" commentait David Pauly. Kabeya est incertain tandis que Lasfar est toujours blessé. Monin est, lui, de retour. "Nous avons eu une bonne séance mardi, il était nécessaire de se remettre en question" ponctue le T2 soliérois. Par ailleurs, Solières a encore transféré un joueur (voir page suivante).

Stockay: avec Niankou

Pour aller à Rebecq, Jurdan est toujours indisponible. Pareil pour Sternon (voyage scolaire). Niankou rentre de suspension.

Verlaine: à domicile finalement

La rencontre face à l’Union St-Gillloise qui devait se tenir ce samedi à 20h à Bruxelles a finalement été inversée et se jouera à Verlaine à la demande des Unionistes. "Oui, ils n’ont pas d’endroit de disponible pour jouer, pointe Marc Segatto. Ils voulaient jouer dimanche mais ce n’était pas possible pour nous. " Pour ce match, Fransquet (genou) et Choukri (gêne) sont absents. Gilsoul et Dago sont incertains en raison de petits bobos. Reciputi revient de suspension.

Warnant: tous presque là

Pour recevoir Meux, Warnant sera au complet sauf Debefve évidemment.

Waremme: Dessart espère le déclic

Chez les Wawas, Rihon fraîchement monté de P2 est suspendu, Diachiara fait le chemin inverse. Senakuku a repris la course tandis que Lapierre s’est entraîné normalement. Arrivé en fin de mercato, Jérémy Sumbu est enfin sélectionnable. En amical, les Stadistes se sont imposés 5-1 contre Oreye (P3A) avec des buts de Gueye (3), Charef et Julin. "J’espère que le but en fin de rencontre face à Binche, servira de déclic " se projetait Steve Dessart.

Division 3 ACFF

Huy: Loyaerts suspendu

Pour recevoir Aywaille, Manu Papalino devra faire sans Lionel Loyaerts, suspendu. Légèrement blessé, Muaremi sera laissé au repos tandis que De Castris est incertain. Les Hutois se sont imposés en amical face à Geer.

Provinciale 1

Faimes: deux incertains

Pour défier Eupen, tout le monde est disponible sauf Diomande et Petitpré (contractures) qui sont incertains.

Fize: sans Demaerschalk

Petite tuile pour Fize qui ne pourra compter sur Demaerschalk, plâtré à un bras, 15 jours. Gillard, Ledure, Fissette, Denruyter, Mayanga et Matafadi restent absents pour Melen.

Geer: défaite contre Huy

Pour affronter l’UCE Liège, Brassinne et Docquier restent blessés. Mardi, en amical face à la A de Huy, Geer a été battu 2-3. Henquet et Vervoort ont marqué.

Hannut: trois suspendus

Pour aller à Ster, Javaux (3/3), Adrovic et Ouchan sont suspendus. Henrot (cuisse) est incertain.

Wanze/Bas-Oha: retour de Denporme

Pour aller à Sprimont B, Tombal, Carraro, Rasquin et Mercenier restent blessés à Wanze/Bas-Oha. Denorme rentre, lui, de suspension.