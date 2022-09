Un inédit BC Hannut-La Villeroise

Et les chiffres sont clairs. Là où Hannut a surpris tout le monde en remportant méritoirement ses trois premiers matchs de championnat, les visiteurs débarquent avec un compteur toujours vierge. Un contraste évidemment même si, la semaine dernière, les deux groupes ont vécu la même mésaventure avec une élimination des œuvres d’une équipe évoluant dans une division inférieure ? Maintenant, pour les Hannutois, le retour au coaching de Michel Bisschop et le fait d’évoluer dans une salle difficilement domptable doit permettre de passer au-dessus et d’envisager une 4e victoire consécutive.

D’autant que les Villersois ne seront pas dans les meilleures conditions: "On ne va pas encore énumérer les soucis au niveau de l’effectif mais cela va encore être compliqué. On récupérera Krala qui était retenu pour des raisons professionnelles la semaine dernière. On compte aussi sur Rousseaux qui aura une semaine d’entraînement. Lussadissu aura plus de rythme dans les jambes. Mais, côté négatif, on va devoir composer sans Vercauteren, notre seul meneur spécifique. Cela va tout déséquilibrer puisque des ailiers vont devoir se charger de la montée de balle et de la gestion de l’équipe. Mais on n’est plus à une difficulté près. On doit maintenant travailler, en équipe et avec application pour s’améliorer et tenter de décrocher une première victoire pour booster le mental du groupe", explique Damien Deblond.

Une véritable tuile pour les Villersois car Vercauteren réalisait un début de saison incroyable malgré la difficulté des défaites. Sobre, altruiste mais aussi de plus en plus important au niveau de la marque, l’homme va clairement manquer. Maintenant, est ce que les Hannutois vont en profiter ? Réponse ce vendredi.

Mais on pense que c’est peut-être dans la raquette que ce derby pourrait basculer. On le sait: Mouillard ne sera pas dans le groupe local mais les Bielen, Dibenedetto et un Declercq très en verve la semaine dernière sont performants. De l’autre côté, Bremer pourra-t-il enfin imposer son jeu et éviter les fautes ? Avec Servais et Aldeghi, les visiteurs ont aussi des armes. Dans un derby ou la réussite pourrait faire défaut, le contrôle des airs pourrait être la clé.