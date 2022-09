Sylvain Lejeune impose ses vues à Fize-Fontaine

Sur la longue distance, c’est Sylvain Lejeune qui l’emporte avec pratiquement deux minutes d’avance sur Clément Renard, un habitué de nos joggings régionaux. "Le parcours était top et varié avec des passages délicats en chaussures pour la route, explique le gagnant de la course. Une très belle organisation gérée de main de maître avec beaucoup de signaleurs sur tout le parcours. Je tiens à les remercier et à les féliciter pour cette organisation d’ailleurs. "

Et pourtant, ce coureur d’ultra-trail ne savait trop à quoi s’attendre au moment de se présenter sur la ligne de départ. "Je partais un peu dans l’inconnu car c’était mon premier jogging de reprise après la saison d’ultra-trail. J’ai donc géré le premier tour en restant en compagnie de Clément Renard. J’ai gardé le tempo dans la côte à la fin du premier tour et c’est à ce moment que j’ai pris de l’avance. J’ai ensuite enchaîné en gardant le tempo initial. Je suis donc satisfait de ma reprise avec la vitesse moyenne sur ce parcours mixte, qui m’a bien plu."

Au niveau du podium de la petite distance, c’est une jeune étoile montante des joggings de la région qui se retrouve sur la première place: Valentin Grégoire. Après avoir remporté le jogging de Verviers, le jeune joggeur signe sa 33e victoire de l’année à Fize. "Après seulement un kilomètre de course, je savais que la course était déjà gagnée car je ne voyais plus personne derrière moi. Je suis satisfait de mes efforts et je travaille dur pour pouvoir avoir de beaux résultats à chaque course. Je peux être fier de moi car c’est un bel accomplissement, surtout à mon âge (NDLR: 21 ans). Pour parler de mes objectifs, j’ai de la vitesse sur les petites distances donc j’en profite pour essayer de gagner un maximum de courses. Pour les longues distances, je n’en fais pas tous les week-ends car ce ne sont pas mes distances de prédilection. Cependant, le lendemain de la course de Fize, j’ai participé à celui de Bois-et-Borsu, sur les 23 kilomètres, en équipe avec David Frison (NDLR: le duo termine 2e au classement)." Un joli week-end pour l’athlète MJ Sport !