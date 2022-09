Dommage. On aurait aimé savoir qui il était, lui qui présente une belle carte de visite. "Oui, mais vous allez me demander mes objectifs avec Solières, etc. et j’ai été clair: si mon transfert est effectivement officiel, je n’ai pas à préciser ce que je vais faire et veux faire avec le club. On verra sur place" insiste le gaillard. Dont acte. On fera sans.

D’aucuns se sont sans doute demandé comment Solières avait pu réaliser ce transfert alors que le mercato a officiellement fermé ses portes. Mais le club hutois a bien géré cette transaction pour que tout soit effectué dans les règles de l’art. Reste à voir dans quel était est ce Français de 27 ans sur le plan physique. On verra sur place à l’usage mais toujours est-il qu’il présente un beau C.V. depuis sa formation à Rennes B qui l’a vu transiter, par la suite, par le Red Star FC, Chambly, Virton et notre plat pays, déjà, Dender, Roulers, et le Patro Maaschelen dernièrement lors de la saison 2021-2022. Sans club depuis lors, il était à l’essai sur les hauteurs de Huy depuis quelques semaines et même s’il n’est pas totalement prêt physiquement, il a manifestement tapé dans l’œil du staff hutois qui aura bien besoin de ses qualités devant le but adverse.

Un exercice dans lequel ce natif de Sarcelles, la commune de certains… Riyad Mahrez et de Wissam Ben Yedder, est en théorie habile puisqu’en 120 rencontres en nationale chez nous, il a inscrit la bagatelle de 32 buts. En espérant évidemment pour Solières que le Franco-Guadeloupéen soit plus bavard devant le but que derrière le micro…