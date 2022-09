Le week-end de rêve des frères Romain et Benjamin Kaivers

Une semaine après avoir décroché le sacre national sur le circuit de Battice, Romain Kaivers avait pris la direction de l’Italie, et de Casteletto di Branduzzo plus précisément, le week-end dernier, pour y disputer la cinquième manche du championnat du monde de Supermoto. Et bien lui en a pris puisqu’il s’y est imposé dans la catégorie des « Rookies », réservée aux pilotes de moins de 26 ans. « C’est déjà mon deuxième succès cette saison, savoure le Tourinnois d’origine. Bien évidemment, je suis très content car cela fait deux week-ends satisfaisants de suite après mon sacre national. Et pourtant, le week-end a tout de même été assez compliqué avec de la pluie toute la journée de samedi. Mais j’ai réussi à m’en sortir et je l’ai emporté au total des trois courses puisque celui qui avait remporté les deux premières manches a abandonné. J’en ai en quelque sorte profité. »