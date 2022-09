Laura Delava s’offre quatre records nationaux

Un statut qui s’est vite confirmé puisque la Hutoise était… la seule concurrente engagée. "C’est assez surprenant, confie-t-elle. Du coup, je me battais plus contre des chiffres que contre des adversaires. Il faut avouer que c’est un peu perturbant car je n’avais pas vraiment de quoi me situer. C’était un combat contre moi-même car j’étais certaine d’être championne de Belgique avant même de commencer. Le but, du coup, c’était d’aller chercher des records. "

Et le moins que l’on puisse écrire est que celle qui fêtera ses 18 ans en novembre a pleinement réussi sa mission en s’adjugeant le record national dans chacune des trois disciplines (squat, bench-press et dead lift) et au total avec un poids de 257,5 kg. "Mais je souffrais d’une inflammation de la membrane autour du tibia. Je pense que j’aurais pu faire mieux mais je n’ai pas voulu forcer, précise Laura Delava. Certes, je me suis un peu améliorée au niveau du squat, mais je n’ai pas pu aller à mon maximum alors qu’au dead lift, j’ai égalé mon record réalisé lors des championnats francophones. Par contre, au développé couché, j’ai pu y aller à fond. C’est dommage que ça ait été compliqué pour les deux autres disciplines car j’aurais aimé laisser des records plus hauts pour ma dernière année dans cette catégorie. "

Place maintenant à un peu de repos… au niveau du powerlifting puisque Laura Delava a décidé de s’inscrire aux championnats de Belgique de développé couché, qui auront lieu le 3 décembre. "Vu que je progresse assez vite dans ce mouvement, j’ai bien envie de tenter ma chance. Ici, je viens de soulever 62,5 kg, mais je vais tenter 70 ou 75 lors de cette compétition. Par exemple, le record de Belgique, chez les juniors, est de 75 kg, explique-t-elle. Ce sera un autre challenge que de me battre uniquement contre moi-même car je ferai face à d’autres concurrentes. Et puis, ce sera place à la catégorie des juniors."

Une catégorie où l’adversité sera bien plus importante et dans laquelle Laura Delava évoluera jusqu’à ses 23 ans. Avec un objectif clair en tête: une participation aux championnats d’Europe. Pour l’instant, les minima sont fixés à 322,5 kg. Il y a donc encore une certaine marche. "Mais, sans ma blessure, j’aurais pu faire 20 ou 30 kg de plus ce week-end. Alors, dans un an ou deux, il y a largement moyen de faire mieux ", insiste Laura Delava, motivée comme jamais.