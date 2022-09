Gilles Vinchent, l’assurance tous risques de Faimes B

Arrivé à Faimes dans le but d’évoluer avec la P1 du club, le cousin de Robin prend son mal en patience. "Je m’entraîne toutes les semaines avec l’équipe première ; je sais qu’un jour ou l’autre, je recevrai ma chance, glisse l’intéressé. En attendant, j’engrange des minutes avec la P4. C’est important pour moi de jouer, qui plus est dans une équipe qui veut jouer le titre."

En attendant de recevoir du temps de jeu avec la P1 du cercle hesbignon, Gilles Vinchent s’épanouit avec Faimes B. Pour le plus grand plaisir de son coach. "Malgré son jeune âge, Gilles est déjà mature sur un terrain, note André Brugmans. Il parle beaucoup et rassure toute l’équipe. Cette saison, mes gars ont encore engrangé de l’expérience. Ça se ressent sur le terrain, on ne panique plus jamais."

La présence de Gilles Vinchent n’y est évidemment pas pour rien, au niveau défensif. "Dans ce groupe, on a presque tous le même âge. Notre bon début de saison ne m’étonne pas, puisque tout le monde se connaît depuis de nombreuses années. Moi qui suis arrivé cette saison, j’ai de suite été bien accueilli par l’équipe", confie le défenseur.

Plus que jamais, Faimes B fait figure de favori pour s’offrir les lauriers en fin de saison. Après quatre ans, ces Faimois semblent prêts pour franchir le cap de la P3. Même si André Brugmans reste prudent, le coach des Étoilés ne pourra bientôt plus se cacher. Surtout si Faimes s’impose contre Haneffe et Geer B lors des deux prochaines semaines.