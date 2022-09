Ce Fize B-là doit être dans le Top 5

Pour parvenir à leurs fins, les Fizois devront notamment améliorer leur efficacité devant le but. "On se crée plusieurs occasions mais, souvent, on manque de jugeote face au gardien, commente l’ancien coach de La Clavinoise. À nous de continuer à bosser et de grappiller des points face aux concurrents directs." Cela commence dès ce dimanche sur le synthétique d’Engis. Une rencontre déjà importante pour la suite des hostilités.