Yves Simonet l’emporte, en préparation de l’Iron-Man

En deuxième position de ce 23 kilomètres, Gaultier Purper, qui est plus un habitué des 10 kilomètres. "Ça a été une course difficile car je n’ai pas l’habitude d’une telle distance en compétition, explique le deuxième sur le podium. J’ai pu suivre un Yves Simonet en grande forme pendant 10 kilomètres avant de lâcher. Il reste deux manches au Condrusien mais je suis normalement déjà assuré de la victoire. Pour la fin de saison, j’ai pour objectif de faire un bon chrono au semi-marathon de la province de Liège pour pouvoir prétendre à un meilleur sas de départ lors du marathon de Valence, auquel je prendrai le départ le 4 décembre avec Pierre Didier (2e au Challenge Condrusien)."

Romain Mottard sur 5,5 km

Sur les 5,5 kilomètres, c’est le jeune Romain Mottard, âgé de 14 ans, qui s’impose avec un chrono de 20: 40. « Je n’ai pas l’habitude de courir ce genre de parcours. Habituellement, je fais des joggings sur des tracés plus plats mais ici, c’était fort vallonné mais je m’y attendais car il y a beaucoup de dénivelé dans le Condroz. Je suis parti tout seul dès la ligne de départ et c’est resté ainsi tout du long, je suis vraiment content de ma course », commente le jeune joggeur. Au niveau des dames, Maya Dussard se démarque à nouveau, permettant de conserver sa 2e place au classement de la catégorie « Dames ». « Le parcours ici était varié et technique, j’apprécie beaucoup l’ambiance et le côté festif, dit Maya Dussard. Je suis satisfaite de ma saison, pour une première année en catégorie dames, j’ai déjà 31 podiums scratch dont 5 victoires. J’ai comme objectif de progresser et, à terme, passer à la distance supérieure. J’ai comme motivation première de prendre du plaisir et de créer des amitiés. D’ailleurs, je cours dans le club Jog’In Attitude grâce auquel je fais d’énormes progrès notamment avec les conseils de Patrick (NDLR: Philippe) et son équipe. »