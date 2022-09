Wanze et Comblain B avancent au tour suivant

Mais à défaut de quantité, il y aura de la qualité lors des 16e de finale car, sur le terrain cette fois, deux autres clubs régionaux ont décroché leur ticket pour le tour suivant.

De manière assez simple pour Comblain B, demi-finaliste de la compétition il y a quelques saisons. Immédiatement dans la bonne dynamique, Cybers et ses coéquipiers étaient uniquement accrochés dans le deuxième quart (21-19) par la P3 de Spa. Avec un jeu soigné et une belle réussite collective, les joueurs de Maxime Princen ont vite réajusté le tir avec un 7-28 impressionnant dans un troisième quart à sens unique. Une démonstration conclue par le centième point des mains de Henry pour aller défier la P2 de l’Alliance Flémalle lors du prochain tour prévu les 22 et 23 octobre. Un choc qu’on a hâte de suivre.

Qualification aussi pour la P2 de Wanze, plus difficilement, sur le score de 77-69 contre la P3 de Fléron. "On a bien commencé la rencontre malgré quelques soucis de faute. L’adversaire est revenu à la pause comme après notre prise de contrôle à +18 dans le troisième quart, mais on a réussi à garder la maîtrise dans ce qui est notre match le plus abouti de la saison ", expliquait Tom Content. Prochaine étape pour les Wanzois: la P2 de Cointe B chez qui les Sucriers se sont inclinés 64-49 lors du lancement de la saison.

Enfin, pas de miracle pour les Giants Braives qui ont explosé d’entrée dans la salle de la P2 du Mosa Angleur. 34-9, en plus des cinq points d’average, lors des dix premières minutes, la messe était dite mais on retiendra tout de même la prestation cinq étoiles de Remy au scoring.

À noter que Waremme B sera opposé à Visé B, le tombeur de Hannut, au tour suivant.