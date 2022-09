Un Antoine Bayet étincelant et des choix payants mènent Racour au succès

Terriblement dangereuse à domicile, capable d’accrocher le futur champion Huy B sur son terrain, l’équipe dirigée par Eddy Van Roosendael avait, depuis deux saisons, la fâcheuse tendance de ne pas ramener la victoire sur les terres inconnues. Mais cette fois-ci, le destin a décidé que les Rouge et Noir devaient l’emporter et le coach félicitait un homme en particulier pour cet exploit. "Antoine Bayet a été l’auteur d’une superbe prestation. Si son premier but est précieux, le second est dû à un tir des quarante mètres qui termine sa course en lucarne! Il a été excellent. "