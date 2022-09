Pas d’étincelle du côté de Waremme

On le sent, même s’il tente de rester positif, le nouveau mentor hesbignon vit mal cette première défaite officielle. "C’est surtout qu’elle a de grosses répercussions puisque l’élimination est actée. On a des droits à l’erreur dans un championnat qui est long, mais pas dans une Coupe avec matchs à élimination directe. C’est dans ces rencontres que tout le monde doit être focus et déterminé, ce qui n’a clairement pas été le cas. On a eu le momentum pour nous. On a trouvé les clés pour gagner et prendre le contrôle avant la pause. Mais on n’a pas su gérer la reprise alors que tout le monde en savait l’importance. On n’a jamais fait bloc et on a laissé les adversaires dérouler."

Un scénario inattendu car, même si on pouvait craindre que les absences de Germay et Gaudoux allaient ennuyer l’équipe, on ne pensait pas qu’elle allait évoluer de la sorte. Se faire sortir suite à un manque de réussite ou de puissance oui, mais pas par manque de combativité. "C’était clair dans ma tête. Avec les absents, c’est 35 points que nous perdions ! Soit par leur apport au scoring, soit par leur créativité. Et je ne parle même pas de leur rendement défensif. On devait donc trouver ces 35 points ailleurs ou compenser par une défense de fer. La deuxième a été mise en place avant la pause puis a disparu. Concernant l’appo rt de points… je cherche toujours. Des joueurs sont passés à côté, d’autres n’ont pas pris leurs responsabilités. Dans un groupe élargi, on sait qu’on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, que la hiérarchie n’est pas toujours acceptée par tous. Dimanche, certains ont reçu l’occasion de me démontrer que j’avais tort, qu’ils méritaient plus. Mais plusieurs n’ont pas saisi leur chance. Tant pis pour eux ! Nous avions besoin d’une étincelle et elle n’est jamais venue", ruminait un coach qui sait que ce week-end sera encore compliqué.