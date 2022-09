Bernard Wegria et Flémalle se quittent bons amis

Une potentielle débauche d’énergie qui aura finalement raison de la motivation du mentor flémallois quelques jours plus tard. "Si je vais au foot, c’est pour prendre du plaisir avant tout, entame celui qui, avec ses joueurs était invaincu cette saison. D’un autre côté, j’ai des soucis assez importants dans ma vie privée. " Entre les lignes, on le comprend, Bernard Wegria ne trouvait plus l’équilibre nécessaire à un coach pour s’épanouir mais également transmettre à ses joueurs. "J’ai donc préféré ne pas aller me prendre la tête au bord du terrain et prendre un peu de recul avec le football pour penser un peu à moi" conclut, non sans émotion, l’ancien vainqueur de la Coupe de Belgique avec le RFC Liège.

Une décision acceptée par l’ensemble du comité des Bordeaux, Fabian Loforte, président, en tête. "Je tiens vraiment à dire que nous nous séparons en bons amis. Il n’y a pas eu de dispute ou quoi que ce soit, souligne l’homme fort de Flémalle. Les résultats de Bernard et son staff étaient d’ailleurs bons. D’un autre côté, avec les nouvelles infrastructures, le comité avait certaines attentes où il y avait parfois quelques divergences avec Bernard. " De quoi certainement sceller la (dé)motivation d’un homme qui en a pourtant vu d’autres dans sa longue carrière.

Avec ce départ, c’est un groupe prometteur qui se retrouve sans entraîneur. "On ne s’y attendait pas, avoue Ahmed Bellafqih, capitaine de l’équipe. Nous sommes déçus pour l’équipe mais également pour lui car on sait que ça lui tenait à cœur de mener notre noyau vers le titre ou le tour final."

Mais n’allez pas croire que lui et ses coéquipiers craignent pour le reste de leur saison. "La mentalité ne change pas, nous n’avons peur de personne. On va rechausser nos crampons et retourner au travail ", conclut Ahmed Bellafqih.

Une abnégation qui n’est pas sans rappeler celle de leur illustre ancien entraîneur. En coulisses, les prétendants sont nombreux. Les noms d’Alain Bettagno et de Hervé Houlmont circulent déjà. Une décision tombera pour la semaine prochaine. D’ici là, c’est Fabrice Puccini, coordinateur du club, qui dirigera l’équipe.