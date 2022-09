"J’ai annoncé aux dirigeants que j’arrêtais, si je vais au foot c’est pour prendre du plaisir et disons que je n’en prenais plus assez avec les soucis que j’avais sur le côté", détaille l’ancien joueur professionnel.

Voilà donc Flémalle sans entraîneur. Une situation assez paradoxale tant Flémalle était l’équipe qui avait le plus impressionné sur le terrain ces dernières semaines. Invaincus après avoir pourtant affronté plusieurs ténors comme Ferrières, Xhoris et Braives, Bellafqih et consorts étaient toujours en position idéale au championnat à quatre longueurs de Momalle, qu’ils affrontent ce dimanche.

Le nom du successeur n’est pas encore connu mais les candidats devraient être nombreux au vu de la qualité du noyau.