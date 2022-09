Bastien Adam arrête à Wanze/Bas-Oha.

On ne verra plus Bastien Adam sous les couleurs de Wanze/Bas-Oha cette saison. Du moins plus en P1 même si ce flanc de 18 ans, frère de Kilian, n’a pas joué une minute avec l’équipe de Mercenier, mais bien en P3 où il était titulaire. Il émargeait cependant au noyau de la première équipe avec laquelle il s’entraînait. "Je suis triste car je joue au foot depuis que je suis tout petit, mais je suis une formation pour devenir vendeur de voitures et elle tombe désormais quand je m’entraîne avec la P1, soit les mardis et jeudis, explique-t-il. Je vais rester disponible pour la P3 mais la P1, c’est difficile." Priorité, on peut le comprendre, au boulot…