Aurélien Duvivier ne jouera plus à Faimes pour le moment.

On ne reverra plus Aurélien Duvivier sous les couleurs de Faimes, du moins dans les prochaines semaines. Le médian, arrivé en début de saison, qui a peu joué depuis lors, a été écarté. Le club ne souhaite pas faire davantage de commentaires. Cette décision intervient-elle pour le reste de la saison ou est-elle juste valable pour le moment ? On devrait y voir plus clair dans les prochains mois.