Van Reymenant: « Nous sommes tous soudés derrière le coach »

Ça y est, Burdinne tient son premier succès et respire un peu. « C’était une rencontre très disputée, engagée et, même menés, nous avons toujours cru en nos chances. Je ne pense pas que notre succès constitue un hold-up », confiait Damien Van Reymenant pour qui la position du coach n’a jamais fait l’objet d’une remise en question. « Jean-Christophe est là depuis sept ans et nous sommes plusieurs joueurs à avoir fait grandir le club sous sa houlette. Il fait un travail exceptionnel et nous sommes tous soudés derrière lui. » Et ce succès à Templiers marque sans doute le vrai départ de Burdinne dans cette compétition. « Nous n’avons jamais démérité lors des six premières journées mais il nous manquait un petit quelque chose pour récolter des points. Là, oui, j’espère que nous sommes enfin lancés. »