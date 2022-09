Melvin Lafalize: « Ce succès va nous lancer »

Pour son premier but, il faudra encore attendre. Mais Melvin Lafalize a débloqué son compteur assist le week-end passé en offrant le premier but de la partie (et de la victoire) à Donlefack peu après la demi-heure de jeu pour Hamoir. « Je ne suis pas encore au top de ma forme, mais je grandis de match en match comme l’équipe d’ailleurs, sourit l’avant de 23 ans qui, fut jadis, on s’en souvient, sous contrat professionnel avec le Standard. Là, je sens que j’ai progressé depuis le début de la saison. La confiance revient. Ce premier succès me fait du bien et nous fait du bien même si ce n’est plus la grande équipe de La Louvière. Cela dit, je trouve que cette équipe est mal payée au classement car elle ne joue pas mal du tout… »