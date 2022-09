Loris est d’ores et déjà en mode Doyen

Comme le disait Marc Segatto, l’objectif principal est, d’abord, de se sauver "et le reste ne sera que du bonus" et ensuite, de rester intraitable à domicile. Loris Doyen, lui aussi, se fixe des objectifs pour la suite de la saison. "J’aimerais, d’un point de vue personnel, apporter plus de danger encore avec des assists ainsi que de la vitesse. Au niveau collectif, je pense qu’on va travailler dur à l’entraînement, comme on le fait depuis le début de la saison, pour continuer à prendre des points. "