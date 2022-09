L’éternel Damien Parthoens a fait craquer Oreye

Point commun entre ces deux buts ? Damien Parthoens. À 37 ans, l’attaquant, passé une saison par Oreye justement, ne s’est pas fait prier face à son ancien club. Avec un goal inscrit et une passe décisive, l’avant s’est montré décisif pour la septième fois déjà de sa saison et ce, malgré une blessure qui l’a tenu écarté des terrains pour quelques rencontres. Désormais, le revoilà titulaire et en forme. "La victoire fait du bien. Le terrain était très difficile, assez sautillant donc pas évident pour construire. De plus, il faut reconnaître qu’Oreye était bien en place en première mi-temps. Au retour des vestiaires, on s’est concentré, il ne fallait surtout pas s’énerver et continuer à jouer. Sur mon but, il faut avouer que je n’ai pas spécialement eu du mal car j’étais libre de marquage donc j’ai bien eu le temps de déposer ma tête dans le goal. Une fois repositionné sur l’aile, j’ai pu, malgré mon âge, faire parler ma vitesse et adresser un bon centre. Après, je suis là pour ça hein (sourire)."

«On a éliminé un concurrent direct»

Inutile de demander les objectifs de Thisnes sur la suite de sa saison, sa première place partagée avec les étonnantes formations de Vyle-Tharoul (NDLR: voir ailleurs) et de Strée confirme que les Hannutois vont tout faire pour ramener un deuxième titre de rang. "Quand tu vois que Valentin (NDLR: Petit) rentre et marque directement après, c’est la preuve que nous avons des joueurs d’expérience de grande qualité. Ce match était très important car on pouvait éliminer un concurrent direct. On en a parlé à la théorie et c’est très bien comme ça. Désormais, on va prendre le match contre Lensois très sérieusement. On sait que c’est une belle équipe, qu’il y aura de l’ambiance au stade mais on a les joueurs pour s’imposer à nouveau."

En forme, Damien Parthoens est probablement le meilleur attaquant de la compétition. Et avec lui, c’est tout Thisnes qui respire.