Le money-time braivois

Si les Sang et Or sont bien placés au classement, c’est notamment grâce à leur jusqu’au-boutisme. C’est sûr, à Braives, on a bien compris que c’était à la fin du bal qu’on payait les musiciens. Avec deux succès et un partage arraché dans les dernières minutes, les gars de Jofray Hella ont obtenu cinq de leurs 19 points sur le fil. « Même si les scénarios ne sont pas pareils face à Burdinne et Huccorgne où nous aurions dû tuer le match bien plus tôt » nuance l’entraîneur. Il n’en reste pas moins que ses joueurs semblent avoir trouvé la solution pour faire tourner les événements en leur faveur.