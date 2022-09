Jolie première sortie pour Tom Boulenger

En l’absence de Niankou, en milieu de terrain, Tom Boulenger (19 ans) recevait son premier pass de titularisation. Et cet étudiant en éducation physique a croqué sa chance à pleines dents. « J’avais déjà goûté au terrain à Verlaine et la semaine passée à Tubize. Mais ce dimanche, j’ai enfilé le costume de titulaire dès l’entame du match. J’avais logiquement un peu de pression. Franchement, je me sentais bien physiquement. Et au fil du temps, j’ai pris confiance. Je pense avoir bien saisi ma chance. De plus, mes équipiers n’hésitent pas à me conseiller. »