Sans prétention aucune, même s’ils sortent d’une saison tout en haut du podium, les Mosans jouent avec la volonté d’apprendre et de simplement se sauver. "Il est vrai qu’après quelques matchs on peut se dire que ne se situant pas parmi les descendants, on peut espérer la plus belle place possible, note le T1 hutois. Ce qu’on remarque, c’est que mes joueurs évoluent sans pression. Mais sont capables de faire part de suffisance à certains moments comme à Templiers. Cette défaite nous a montré nos failles et je pense qu’ils ont eu un électrochoc. " Autant dire qu’Ouffet est tombé à pic pour permettre aux habitués du Site Legrand, de ne plus craquer comme quelques jours auparavant. "On a su gérer notre deuxième mi-temps, souligne Manu Gorissen. Dans un sens, Templiers-Nandrin nous a rendus plus forts et nous en avons tiré des leçons au niveau mental."

Huy B, c’est également un noyau large et compétent composé d’amis et de jeunes joueurs en soif de ballons et en plein apprentissage. "Chaque semaine on pourrait prendre des joueurs de D3, mais on ne le fait pas. Notre équipe se complète elle-même. J’ai des postes qui sont triplés et je sais que s’il y a deux ou trois absents, j’ai des gars sur le côté qui savent également faire la différence et qui, surtout, savent jouer au foot. "

La 2e équipe première hutoise preste bien dans le grand bain, mais ne doit pas se reposer sur ses acquis. La saison vient de commencer et Huy B bat son plein. Attention à regarder aussi bien devant soi que derrière afin d’éviter une quelconque chute, ne reflétant guère ce que le terrain démontre à l’heure actuelle.