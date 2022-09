À Oreye, tout n’est plus une question de tactique ou de talent, mais bien d’envie

Le contraste entre la première et la seconde mi-temps du côté d’Oreye est frappant. Combatifs, courageux et surtout dangereux à quelques reprises lors des 45 premières minutes de la rencontre, les Verts ont sans doute bu à la mi-temps des bouteilles d’eau avec un somnifère à l’intérieur pour être aussi mous pour la suite de la rencontre. Car hormis Cédric Smit et Justin Charlier, plus rien n’allait dans la percussion. La seule énergie dépensée l’était plutôt pour crier sur l’arbitre et ce, alors que le staff orétois demandait à ses joueurs de se taire et de se concentrer.