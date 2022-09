Et pourtant, rien ne prédisait cela à l’issue de la première mi-temps. Remplis de bonne volonté, les Verts ont eu la maîtrise du ballon. Auteur d’une seule frappe cadrée à la 45e via Mathieu Belme, Thisnes s’est montré plutôt timoré, en difficulté sur un terrain sautillant. En face, les Sucriers essayent de se montrer dangereux en gardant au maximum la possession du ballon sans toutefois se créer de réelles opportunités, si ce n’est éventuellement un coup franc de Wasinski sur la transversale après un peu plus de vingt minutes de jeu. Probablement le tournant du match.

Car en deuxième mi-temps, la rencontre a tourné. Spectateurs au lieu d’être acteurs, les Orétois ne se battent plus sur tous les ballons et la sanction est directe. Verlaine, parti dans le dos de Julin, trouve Parthoens isolé dans le rectangle. D’une tête puissante, le joueur de 37 ans ouvre le score un peu à la stupeur générale. Sans idée en seconde période, Oreye ne va tenter que de légers soubresauts en phase offensive mais les longs ballons envoyés sur la tête de Heptia et de Vandenberg n’inquiètent jamais Benoit Daniel. Et en fin de rencontre, la sanction est totale pour les locaux avec le but en tant que renard des surfaces de l’inévitable Valentin Petit. Et même si De Keersmaecker, lui-aussi monté en cours de rencontre, réduit l’écart directement après le deuxième but thisnois, Oreye n’a pas les idées et la créativité suffisante pour s’imposer. Désormais, il est l’heure pour les Sucriers de reprendre des points car le bilan de 10/21 est insuffisant, malgré l’adversité rencontrée.

Arbitre: Mustafa Karabal.

Cartes jaunes: Leloup, Heptia, Olivier, De Vierman, C.Smit, Kizedioko, Barry, Petit.

Buts: Parthoens (0-1, 49e), V.Petit (0-2, 81e), De Keersmaecker (1-2, 82e).

OREYE: Boeur, Julin, Kizedioko, Gaillard, Wasinski (75e Ngon), Rossion (60e Rossion), Charlier, C.Smit (79e Salami), Barry, Olivier, Leloup (60e De Keersmaecker).

THISNES: Daniel, Sasso (46e Vanderveck), De Vierman, Belme (82e Dierickx), Guillen (75e V.Petit), Parthoens, Adam, Verlaine, Heptia, B.Petit, Vandenberg (62e Ghafghaf).