Rapidement, les Rouge et Noir se portaient à l’offensive. Gueye avait la première opportunité mais il tergiversait. Sur le contre, Makate s’infiltrait dans l’axe. Il poussait heureusement son ballon trop loin devant. Alfieri était vigilant. Il remettait le couvert et Alfieri, à nouveau, s’imposait. Sur la riposte, Bouhlal, très actif sur le flanc droit, voyait son tir croisé dévié du bout des doigts par le gardien adverse. Stockay montrait de plus en plus le bout du nez. Sur un corner de Bouhlal, Gueye surgissait de la tête (1-0).

Trop euphoriques après ce but d’ouverture, les locaux oubliaient Huygevelde au second poteau suite à un centre de Salah (1-1). Tout était donc à refaire. Bien en jambes, les Stockalis reprenaient rapidement les commandes de la rencontre. Boulenger, de la droite, distillait un corner que Kitoko fructifiait (2-1). Juste avant la pause, Boumediane rencontrait la transversale.

En seconde armure, les visités reprenaient pied au plancher. Pannier envoyait un long ballon vers l’avant dans la foulée de Diallo. Ce dernier, légèrement excentré, plaçait le cuir hors de portée de De Bolle. Et, via le poteau, triplait la mise (3-1).

Sur du velours, Stockay se contentait de gérer les quelques velléités adverses. D’autant que les Jaunes et Bleu avaient perdu rapidement Makate après vingt minutes de jeu. Leur avant le plus remuant et dangereux dans la verticalité. Les locaux s’offraient ainsi une victoire rassurante dans la manière et retrouvaient l’efficacité de ses avants.

Arbitre: Loic Theunis.

Cartes jaunes: Gueye ; Asoma, Asri.

Buts: Gueye (1-0, 22e), Huygevelde (1-1, 29e), Kitoko (2-1, 33e), Diallo (3-1, 48e).

STOCKAY: Alfieri, Rayane, Kitoko, Boumediane, Pannier, Gueye (77e Ozer), Boulenger, Diallo (90e Kotchkarov), Boulhal (65e Bernier), Ronvaux, Sternon.

UNION SG: De Bolle, Abbass (46e Lopes), Antonio, Lemaire, Asoma, Bafdili (75e Asri), Makate (20e Huygevelde), Salah, Safari, Wunga, Berradi.