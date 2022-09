Après pratiquement un an sans succès à l’extérieur, Racour met fin à la malédiction dans le derby hesbignon. Cédric Gratia avait un constat implacable à l’issue de la rencontre. "Avec un 1/12 à domicile, tu ne peux pas jouer un rôle dans ce championnat. Il va falloir prendre les trente points le plus rapidement possible histoire de se mettre à l’abri. "