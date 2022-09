Neerdael retrouve de la joie au foot

Et dire qu'au terme du défunt championnat, notre gaillard, plusieurs fois meilleur buteur en P1, avait bien dans la tête d'arrêter définitivement le football. "Absolument, confirme-t-il. Je ne me sentais plus à l'aise sur un terrain. Tout était compliqué. Le fait de prendre mon sac en semaine pour aller à l'entraînement me pesait énormément. Je ne trouvais plus la joie suffisante et nécessaire. Et lorsque j'ai été blessé, je me suis aperçu que le ballon ne me manquait pas. Mais Jérôme Henrotte m'a convaincu d'encore faire une saison avec lui. Et de ne pas terminer ma carrière sur une descente."

Heureusement pour Wanze/Bas-Oha car le goleador mosan semble avoir retrouvé ses bonnes sensations devant le but avec quatre roses plantées. "Je ne regrette pas d'avoir entamé ma cinquième saison sous la casaque bleue, affirme l'avant de 33 ans. Le football développé, à l'heure actuelle, est agréable pour les joueurs mais aussi pour les spectateurs. Notre mot d'ordre est de garder les valeurs apprises dans les équipes d'âge. Et l'effectif est dans cette dynamique en proposant du jeu construit. Nos jeunes éléments sont à l'écoute et sont demandeurs de bons conseils Il existe aussi une bonne émulation entre eux."

Du coup, les lauriers à la fin de saison deviennent envisageables. "Nous sommes très loin de la fin de championnat. Nous continuerons à prendre match par match. Ensuite, nous ferons les comptes à la fin de l'exercice." Et comme le disait Vladimir Lénine: "Là où il y a une volonté, il y a un chemin"