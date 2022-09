Les Hutoises ont vraiment tremblé

Et c’est clair qu’en plus de leurs cinq points d’avance, les locales allaient commencer par un 10-0 pour mettre les "visiteuses" d’Arnaud Pinte dans le rouge. "Nous n’avons vraiment pas abordé la rencontre de la bonne manière, nous faisant enfoncer dans la raquette, sans trop d’intensité ni de réussite. On a vraiment livré une mauvaise première période mais l’adversaire est aussi à féliciter pour cela."

Malgré un réveil hutois avant la pause, les pensionnaires de P2 viraient en tête avec Debaty et Chavanne en évidence. Maintenant, la deuxième période était d’un tout autre ordre avec les Hutoises haussant le rythme défensif pour ne presque plus encaisser. Avec Moonen et le retour important de Gustin, les Mosanes jouaient plus juste mais devaient encore attendre de longues minutes avant de se rassurer. "On a finalement craqué physiquement en fin de match mais les filles doivent désormais avoir confiance en elles ", soulignait un coach local dont le groupe était limité au seul panier de Laurent dans le dernier quart.

QT : 25-11, 15-20 (35-31), 9-14 (44-45), 2-16.

LA VILLERSOISE: Megank 4, Castermans 0, Debaty 9, Pirlet 8, Laurent 13, Bouchat S 7, Bustin 0, Chavanne 0, Raucci 4.

HUY : Gérard 2, Gustin 9, Rotenbach 6, Leonet 12, Moonen 11, Castin 0, Tourneur 1, Huppertz 9, Hatert 7, Perpinien 4.