Huy n’est plus malade mais en convalescence

Car si Huy ouvre le score contre le cours du jeu via Harry Rycken, bien mieux en jambes ces deux dernières rencontres, Saint-Georges a fait mal via ses deux Argentins. Et quand ce n’est pas Huy qui recule, c’est l’arbitrage qui offre un généreux stroke aux visiteurs. Le deuxième goal tombe, lui, dans le troisième quart-temps après une mauvaise appréciation d’une passe lobée et déviée. Heureusement pour nos locaux, le neo joueur de la première Eliot Chavanne va égaliser en fin de rencontre grâce à une belle déviation. "Je prends ce point très positivement, sourit le coach hutois. On va mieux, même si on remarque qu’à certains moments, il manque de la consistance dans le jeu. Nous avons affronté une équipe moyenne et certains joueurs doivent revenir à leur niveau, mais il faut admettre que nous allons dans le bon sens."

Grâce à ce partage, revoilà Huy dans la course. À l’équipe de confirmer dimanche, à nouveau à domicile, contre Wolvendael, formation que les Hutois ont affrontée en play down la saison dernière.

HUY: De Cock, Destexhe, Trémouroux, Lemaire, Kaesmacher, Reynders, Rycken, Reynders, Radoux, De Sauvage, Chavanne, Deval, Kaesmacher.