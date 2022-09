Amaury Geuns, le porte-bonheur de Manu Christiaens

Face à Sprimont B, c'est surtout défensivement que Hannut a eu un peu plus de difficultés. "Surtout en reconversion. Les Sprimontois étaient très percutants q uand ils récupéraient le ballon. Aucun match n'est facile. Ce n'est plus comme en P2 où on pouvait se mettre rapidement à l'abri. Ce dimanche, pour une fois, nous avons eu un peu de réussite sur l'ouverture du score. Coza était au bon endroit. Et logiquement, cela a été plus facile pour nous quand ils ont été réduits à dix. Cette victoire nous permet de nous rapprocher du Top 5."