Une rencontre marquée par le début de match de feu de Moray marquant onze des treize premiers points hesbignons pour directement faire jeu égal. Car, malheureusement, dans le même temps, les Wawas n’allaient pas assez surveiller un Perin claquant trois bombes pour répondre et équilibrer les échanges. Les données du problème étaient donc claires. Si Waremme marquait avec un bon Bully dans la suite, sans défense, les choses allaient être très compliquées.

Dès lors, le groupe appliquait la bonne recette afin de sortir une fin de deuxième quart positive et virer en tête: 37-43 ! Une défense de plus en plus présente, un ballon qui voyageait et deux dernières bombes d’Archambeau et Horrion pour fixer les chiffres, on voyait le meilleur visage des troupes d’Angelucci.

Une dynamique attendue que l’on n’allait malheureusement plus retrouver après la pause. En effet, au lieu de continuer de la sorte, la défense si solide depuis le début de la préparation du groupe allait exploser dans un troisième quart très faible. Même si Horrion se multipliait, en inscrivant 11 points, avec un Bully seul autre marqueur du quart, les Hesbignons explosaient complètement en encaissant 24 unités qui relançaient la partie.

Malheureusement, la chance de qualification de Waremme venait de passer. Aubel était remis dans le bon sens et, surtout, plusieurs joueurs étaient à nouveau en confiance. Avec quatre joueurs dans les doubles chiffres alors qu’il ne restait plus que deux marqueurs aux Hesbignons au deuxième acte, les locaux allaient parfaitement gérer les échanges. N’ayant plus l’occasion de reprendre le contrôle, les Waremmiens se faisaient sortir d’une compétition où ils avaient atteint les demi-finales l’an dernier.

Clairement une déception pour Waremme. À noter que la P1 du club s’est qualifiée par forfait en Coupe provinciale. Heureusement vu les résultats de nos autres P1 éliminées.

QT : 19-19, 13-24 (37-43), 24-16 (61-59), 18-15.

AUBEL : Gooteclaes 15, Gorlé 12, G Liégeois 9, Gerats 15, Perin 19, Bousmanne 2, Lambot 0, Albert 0, B Liegeois 2.

WAREMME : Bully 19, Archambeau 12, Kamel 7, Horrion 16, Bondue 4, Ceulers 3, Moray 13, Cools 0.