Crahay: « On est trop gentil »

Mais Crahay n’est pas Jesus. Et s’il ne peut pas multiplier les pains, il ne peut pas non plus multiplier les miracles pour tenir la cathédrale hutoise inviolée. "Je ne sais pas si j’ai fait un bon match, disait-il modestement après la rencontre alors qu’on le félicitait. Mais sincèrement, cela n’a pas beaucoup d’importance. Ma prestation individuelle passera toujours après la collective. Et, là, on a perdu tous ensemble alors qu’il y avait moyen. "

Et le portier hutois d’étonner une première fois tant la domination de Warnant a semblé, aux yeux des observateurs neutres, totale. "Si c’est 1-0, je ne dis pas qu’on gagne mais je peux vous garantir que c’est un tout autre match, assure-t-il. Mais après, il faut être honnête, il n’y avait pas moyen de prendre quelque chose face à ce Warnant-là. Notre adversaire était supérieur. Il était bien défensivement et en bloc. Il y avait plus de combativité en face. Warnant ne m’a pas impressionné car je le connais. C’est une équipe type de D2 ACFF qui mérite sa place tout en haut. "

Le capitaine de Solières va plus loin dans son analyse. "Il n’y a pas le feu au lac, temporise-t-il. Ce n’est jamais que la deuxième défaite cette saison. Mais, bon, il va falloir relever la tête. Je trouve qu’on joue fort comme on s’entraîne en fait. On ne bosse pas encore assez pour moi à l’entraînement. On est trop relax, trop gentil. On fait trop les choses en dilettante. Et du coup, en match, on ne parvient pas à les faire correctement non plus. Mais peut-être est-ce dû au manque de concurrence dans le groupe. On a pas mal de blessés et on sait du coup qu’on est quasi sûr de jouer. Cela intervient sans doute dans les têtes, même inconsciemment." Solières va devoir enfiler son bleu de travail. Le plus vite sera le mieux.