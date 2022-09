Agnello ne panique pas malgré la défaite

Il n’empêche, la défaite à Lebbeke a de quoi rendre encore plus amers tous les Mosans, comme le précise le nouvel entraîneur des gardiens René Prein. "Cette défaite est inadmissible, tu ne devais jamais perdre avec autant d’avance et autant de penaltys pour nous (NDLR: cinq dont quatre ratés). J’ai analysé les shoots et le gardien flandrien était impeccable au sol, il fallait les tirer en haut, aux épaules. Je leur ai dit et ils les ont tirés au sol ! Ce n’est pas possible de ne pas écouter les consignes."

Même son de cloche d’Arnaud Agnello. Parti se requinquer, au sens premier du terme une saison en LFH, avec trois opérations sur le dos, il y a toujours des précautions à prendre pour notre architecte même s’il n’a pas hésité à aller au charbon. "C’est un fait qu’il ne faut pas se retenir mais avec des opérations à l’épaule, au tibia et avec ce bec-de-perroquet au talon, je le sens bien après un match aussi physique. Mais bon, je reviens de loin et je sens que cela ira de mieux en mieux. "

Pompier de service comme arrière vu l’absence de Fares Khaldi, il estimait, pour sa part également, qu’on ne pouvait pas perdre avec autant de penaltys reçus.