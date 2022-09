Costaud en première période, Huy s’impose

À la pause, Samuel Bodet réalise directement trois changements. Libramont est mieux, même si Polinna, l’ancien joueur de Gouvy, passe à deux doigts du break. Après le but de Thomas, les Mauves poussent. Le centre-tir de Bunout est claqué par Marly, la fusée de Minthe passe à côté et dans le final, la reprise de la tête de Mezouari vient terminer sa course sur le haut de la barre. Frustrant pour des Mauves qui ne seraient pas rentrés aux vestiaires les mains vides s’ils avaient disputé tout le match comme les quarante-cinq dernières minutes. "On a bien vu la différence en seconde période. Nous avions le ballon, mais au final, nous avons zéro point, peste Julien Robinet Il faut retenir cette seconde période et jouer de cette manière dans les semaines à venir. Mais il faut passer le cap et jouer comme cela pendant nonante minutes"

En attendant, Libramont resté bloqué à deux unités avant de jouer un match à six points à Sprimont. Et le mentor hutois de comparer les équipes luxembourgeoises affrontées depuis le début de la saison. Huy a en effet déjà affronté trois équipes luxembourgeoises depuis le début de la saison à savoir Meix, Marloie et Libramont. "Celle qui m’a laissé la meilleure impression ? Marloie, sans hésitation, répond Manu Papalino. C’est une belle équipe. J’aime beaucoup Frédéric Jacquemart. Tactiquement, c’est bien en place. Cette équipe finira dans le top 7."

Arbitre: Clément Moulin.

Buts: Mibenge (10’, 0-1), Morana (15’, 0-2), Thomas (61’, 1-2).

Cartes jaunes: Nelisse, Loyaerts, David, Nizar, Nzoigba.

LIBRAMONT: Delme, Grandjean (88’, Jabbour), Robinet, Bunout, Richard (46’, Grégoire), Nélisse (46’, Thomas), Giboux, T. Lefort, Mezouari, Minthe, Roset (46’, Baudot).

HUY: Marly, Loyaerts, David, Morana, Kabombo, Nzoigba (67’, Picchietti (90’, Czagiel)), Papalino, Mibenge (75’, Boussard), Muaremi (46’, Nizar), Pollina.