Amay paie ses erreurs cash !

Enorme désillusion pour le HC Amay que de revenir de ce long déplacement à Lebbeke avec une défaite qui pourrait paraitre sévère dans les chiffres. Comment expliquer que dominant les quinze premières minutes (1-6), menant par deux fois de quatre et même cinq buts (11-16, 34e), les Mosans ont perdu ? "C’est très simple, soupire le coach Herbillon . Avec quatre pénaltys ratés, des ballons donnés à l’adversaire parce que tu n’appliques plus les consignes qui ont de suite donné des contres rapides, tu laisses revenir Lebbeke et toi, tu fais dans ta culotte (sic). Comme si ce n’était pas normal d’être devant avec quatre buts d’écart, comme si on sous-estimait ses capacités. Tu ne peux pas perdre quand tu mènes deux fois de quatre goals et que tu as en plus Hakim qui fait un énorme match. C’est là que je vois qu’il y a encore beaucoup de travail et pas seulement dans la conception du jeu. Le mental est défaillant dans les moments importants et, alors, on refait n’importe quoi."