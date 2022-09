Mais entre les mots et les actes, il y a un pas que les Wawas ne franchissent pas encore. "Les problèmes sont récurrents. On ne finit pas nos actions et à force de ne pas conclure, on donne l’occasion à notre adversaire de nous punir, regrette le mentor waremmien, qui n’est pas étonné de la position actuelle des Hennuyers. C’est une équipe qui a bien transféré, avec du physique, qui marque beaucoup et qui possède un bon bloc. Après, c’est souvent contre les équipes de pointe que les gars donnent le maximum. Dans la performance, je ne m’inquiète pas. Mais pour aller chercher un résultat, il faudra gérer les moments forts et faibles." Ce que les Hesbignons ne sont pas encore parvenus à faire durant les nonante minutes d’un match.

Arbitre: Kevin Desimpele, assisté de Mehdi Britel et Jordan Renard.

WAREMME: Steve Dessart effectuait sa sélection après un dernier entraînement ce samedi matin. Dichira est suspendu. Lapierre (côtes), Senakuku (genou) et Raskin (genou) sont blessés.