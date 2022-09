Trois sur trois pour nos formations de P1 ?

Et tout se passera samedi pour nos formations avec, pour débuter à 19h, une rencontre que l’on espère facile pour la P1 de Waremme B. En effet, les troupes de Maxime Gaudoux feront le plus grand écart de la compétition en recevant la P4 de Herstal. Un duel déséquilibré mais où il faudra reprendre 15 unités aux visiteurs qui n’auront absolument rien à perdre.

À la même heure, la tâche de La Villersoise sera bien plus complexe. D’abord parce que l’adversaire sera plus relevé en la personne de la P2 du Haut-Pré qui évoluait encore en R2 il y a deux saisons. Ensuite parce que l’on sait le groupe de Damien en très grande difficulté depuis la reprise. "Honnêtement, on va prendre cette rencontre comme un entraînement et rien d’autre, explique le mentor villersois. Je ne dis pas que nous n’allons pas jouer pour gagner car on va tout faire pour y arriver, mais ce n’est pas une finalité. Ce ne sera pas une catastrophe si on vient à s’incliner vu les circonstances. C’est essentiellement l’occasion de travailler en cinq contre cinq, c e que l’on ne peut pas faire en semaine. C’est l’occasion de prendre de l’expérience et de l’information afin de pouvoir travailler pendant une semaine qui sera ensuite importante. On récupérera Rousseaux. Normalement Lussadissu devrait recevoir le feu vert pour cette rencontre de Coupe mais j’aimerais ne pas prendre de risque. C’est son ancienne équipe et je sais qu’il a faim de basket mais nous verrons comment le match va tourner."

Enfin, on espère bien voir le Hannut de Michel Bisschop confirmer son trois sur trois en championnat en mettant le cap sur la P3 de Visé B à 21h. Une rencontre qui se fera sans le coach, en vacances. "Les joueurs vont se gérer en interne et on espère évidemment passer au tour suivant. On a dû annuler l’entraînement de mardi car plusieurs joueurs étaient absents mais tout le monde devrait être là pour la rencontre ", expliquait le vacancier.