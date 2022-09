Temou: « Verlaine, le meilleur choix de ma carrière »

Le médian de 25 ans l’assure: il n’aurait pas pu rêver mieux. "C’est le meilleur choix de ma carrière actuellement, dit-il. Pour être honnête, quand je me suis engagé dans le club, je me suis dit que ça allait être un club de transition car j’aspire toujours à évoluer en N1. Pourtant, au vu des différents changements positifs à Verlaine, je sens que le club est prêt pour monter. Pas tout de suite, évidemment, mais les possibilités sont là pour les années à venir."

L’ancien médian du grand RFC Liège aborde cette campagne dans la peau d’un titulaire indiscutable. "J’aime parler sur et en dehors du terrain et je pense que le coach apprécie ça. Le groupe est assez jeune et j’aime apporter mon expérience, confie l’intéressé, qui ne s’emballe pas pour autant. Le Top 5 ? On ne doit pas tomber dans l’euphorie. Certes, on a livré de belles rencontres mais, à chaque rencontre, les compteurs sont remis à zéro qui plus est dans ce championnat qui est très long."

Arbitre: Auryan Arcoly.

VERLAINE : Fransquet est blessé alors que Reciputi est suspendu. Le reste du noyau est disponible.