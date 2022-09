Positionné en neuf en début de champion, le joueur de 22 ans est redescendu un cran plus bas. Pour son plus grand bonheur. "Je me sens beaucoup mieux à ce poste où j’ai davantage de liberté, note l’ancien joueur de Jehay, qui n’a pas encore débloqué son compteur buts. Dans le vestiaire, on me charrie souvent avec mon manque d’efficacité mais cela ne me dérange pas (rires). En évoluant dans le milieu du jeu, j’ai moins d’occasions mais cela ne me dérange pas. Tant que l’équipe gagne, je suis le plus heureux."

Pour la première fois de la saison, Faimes va se déplacer dans la peau du favori face à Aubel, qui ne compte que trois petites unités. "On a donc une belle occasion de complètement se rassurer", indique le Hutois.

Arbitre: Belyamin El Baraka Halhoul.

FAIMES: victime d’une élongation, Massart ne sera pas présent. À noter que Jacques est de retour dans le noyau.